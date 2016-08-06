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ضربة موجعة - موناكو يفقد فالكاو ضد فياريال في تصفيات دوري الأبطال

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ضربة موجعة - موناكو يفقد فالكاو ضد فياريال في تصفيات دوري الأبطال ضربة موجعة - موناكو يفقد فالكاو ضد فياريال في تصفيات دوري الأبطال

(إفي): أعلن نادي موناكو أن مهاجمه الكولومبي رادميل فالكاو سيغيب "بضعة أسابيع" بسبب تعرضه لإصابة عضلية الأربعاء الماضي خلال مواجهة الدور التأهيلي لدوري أبطال أوروبا أمام فينيرباهتشة.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من "إصابة عضلية في الساق اليسرى" و"سيحتاج لرعاية واستشفاء وتأهيل لبضعة أسابيع".

وبذلك سيغيب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام فياريال الإسباني في الدور التمهيدي المقبل بدوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الذهاب في الملحق يوم 17 الجاري بالمدينة الإسبانية والعودة في 23 أغسطس بالإمارة.

وكان فالكاو قد خرج من ملعب لويس الثاني بموناكو قبل نهاية الشوط الأول أمام فينيرباهتشة بعد تسجيله هدف وصناعة تمريرتين حاسمتين، ليساهم في وصول فريقه للدور التالي.

ولاحقت الإصابات فالكاو في موناكو الذي كان قد انضم إليه قادما من أتليتكو مدريد، وبخاصة في 2014 عندما غاب عن الملاعب ستة أشهر ولم يشارك بسببها في مونديال البرازيل 2014.

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