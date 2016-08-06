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ما هذا الحظ؟ إصابة كوك بالرباط الصليبي في أول مباراة مع شالكة

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ما هذا الحظ؟ إصابة كوك بالرباط الصليبي في أول مباراة مع شالكة ما هذا الحظ؟ إصابة كوك بالرباط الصليبي في أول مباراة مع شالكة

(إفي): تعرض لاعب إشبيلية السابق خورخي أندوخار الشهير بـ"كوك" لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراته الأولى مع فريقه الجديد شالكة الألماني، وفقا لما أكدته مصادر من داخل النادي.

وكان اللاعب انضم للنادي الألماني منذ يومين فقط ولكنه تعرض للإصابة يوم الخميس في مواجهة بولونيا الإيطالي الودية.

وكان اللاعب انضم الأربعاء لشالكة في صفقة قدرت قيمتها بأربعة ملايين يورو.

وانتقل كوك (29 عاما) من رايو فايكانو لإشبيلية الذي فاز معه بدوري أوروبا في أعوام 2014 و2015 و2016.

يذكر أن كوك سجل هدفين في فوز إشبيلية على ليفربول الإنجليزي بنهائي النسخة الأخيرة من دوري أوروبا في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف لواحد.

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