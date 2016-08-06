سامباولي: سنزعج ريال مدريد في السوبر الأوروبي

(إفي): قال المدير الفني لإشبيلية الإسباني، الأرجنتيني خورخي سامباولي إن فكرته الرئيسية في السوبر الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل بمدينة تروندهايم النرويجية تتعلق بـ"إزعاج" خصمه ريال مدريد في الملعب.

وقال سامباولي الذي سيواجه فريقه أيضا برشلونة في السوبر الإسباني يومي 14 و17 من الشهر الجاري في مؤتمر صحفي "التجهيز للسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني في نفس التوقيت غير مريح ولكن مع مرور الوقت سنرى ما سيحدث".

وأعرب المدرب عن ثقته في "تقديم مباراة جيدة" يوم الثلاثاء أمام ريال مدريد مشيرا إلى أن فكرة فريقه الرئيسية تتعلق بـ"إزعاج خصم يمتلك لاعبين كبار".

واعترف سامباولي بأن "الجرأة دائما ما تكون صعبة" في مواجهة ريال مدريد، ولكن "الفرق التي تدافع أمامها غالبا ما تخسر".

وأشار المدرب إلى أن فريقه قد يحتاج لبعض الوقت لكي "يفهم اللاعبون ما الذي يرغب فيه المدير الفني"، مشيرا إلى أنه يعتمد على خبرة المدير الرياضي للنادي رامون رودريجز "مونتشي" لتحديد "إذا ما كان ضم صفقات جديدة أمرا ضرورية أم لا.