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ضابط شرطة يقتل زوجته بسلاحه الميرى بإحدى قرى مركز طنطا

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ضابط شرطة يقتل زوجته بسلاحه الميرى بإحدى قرى مركز طنطا ضابط شرطة يقتل زوجته بسلاحه الميرى بإحدى قرى مركز طنطا
الغربية - محمد عز

أطلق ضابط شرطة بقطاع تأمين الطرق بمديرية أمن الغربية، النيران على زوجته "ص.ا" 40 سنة إثر خلافات أسرية ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال.

تلقى اللواء حسام الدين خليفة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من العميد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا يفيد قيام ضابط شرطة ويدعى "ممدوح.ع" ضابط بقطاع تأمين الطرق بمديرية أمن الغربية بإطلاق النيران على زوجته وتدعى "ص.ا" 40 سنة وذلك إثر خلافات أسرية.

تم التحفظ على المتهم وسلاحه الميرى وإيداع جثة المتوفاة مشرحه مستشفى طنطا الجامعى لتشريح الجثة وإبداء أسباب الوفاة وتم عمل محضر وجارى العرض على المستشار مصطفى درويش مدير نيابة مركز طنطا.

 

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