ضبط عاطل لسرقته خزينة وتحف نحاسية من فيلا فى العبور

مراسل«ONA»:

> تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل قام بسرقة خزينة بداخلها مصوغات ذهبية وشاشة عرض وتحف نحاسية من داخل فيلا صاحب شركة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أنة أثناء مرور الملازم أول مصطفى الحسينى الضابط بإدارة تأمين العبور بمنطقة الجولف سيتى دائرة القسم تبلغ له من محمد صلاح 37 سنة مشرف أمن بمدينة جولف سيتى عن قيامه بضبط عاطف ع. 21 سنة عاطل حال خروجه من المدينة وبحوزته تحفة نحاسية.

وبمواجهة المتهم قرر بالإستيلاء عليها من الفيلا الخاصه بـ”وحيد محمد” 56 سنة صاحب شركة بالإشتراك مع المتهم الهارب أحمد س. وذلك أثناء عملهما بالفيلا ، باستدعاء مالك الفيلا أيد ذلك واتهم سالفى الذكر بسرقة خزينة بداخلها مبلغ مالى وبعض العملات الأجنبية والمصوغات الذهبية وشاشة عرض lcd ومكواة بخار.

واعترف المتهم أمام العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة بارتكاب الواقعه وقرر بأنه قام بدفن المسروقات خلف فيلا المجنى عليه وأرشد عن مكان إخفائها وعليه قام الضابط والقوه المرافقة له بالانتقال مع المتهم إلى المكان وتم العثور على المسروقات وقام مالك الفيلا بفتح الخزينة والتحصل على ما بداخلها.

وتم التحفظ على باقى المضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8645 جنح قسم العبور لسنة 2016م.