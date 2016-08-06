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خطوات "ليلية" للتخلص من 5 كيلو جرامات "وزن زيادة" خلال شهر

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خطوات "ليلية" للتخلص من 5 كيلو جرامات "وزن زيادة" خلال شهر خطوات "ليلية" للتخلص من 5 كيلو جرامات "وزن زيادة" خلال شهر
كتب عبد الرحمن حبيب

ذكر موقع "بولد سكاى" الهندى، عددا من الخطوات التى يمكن اتباعها للتخلص من خمسة كيلو جرامات خلال شهر واحد، وبدت الخطوات فى غالبيتها "ليلية" وهذه الخطوات هى التالى:

1- اشرب شاى بالأعشاب: يمكنك أن تستبدل أكواب الشاى "المسائية" المعتادة بشاى الأعشاب ، على المدى الطويل سوف يصب ذلك فى خانة فقدان الوزن.

2- عشاء البروتينات: تناول عشاء غنى بالبروتينات أمر جيد على كل حال إذ أن الأطعمة التى تحتوى على البروتينات كفيلة بمحاربة الخلايا الدهنية.

3- الروتين المسائى المرتبط بالطعام: لابد وأن يكون هناك روتين يومى مسائى مرتبط بالطعام ، يتعلق الأمر بتنظيم الوجبات ، والالتزام بميعاد ثابت لكل شىء، فالأكل والمشروبات لا بد وأن تؤكل أو تشرب فى مواعيد ثابتة.

4- المشى: من المفيد جدا المشى خصوصا بعد وجبة العشاء ، الأمر مفيد للغاية ويؤدى إلى فقدان الوزن على نحو واضح .

5- اغلق التكييف : أثبتت الدراسات الحديثة أن فقدان الوزن يرتبط إلى حد ما بتشغيل تكييف الهواء فكلما كان التكييف يعمل فى منزلك لفترة أطول قلت فرصك لتقليل الوزن .


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