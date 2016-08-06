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إيران تستنكر موقف الغرب من أحكام الإعدام وتعتبره تدخل في شؤونها

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إيران تستنكر موقف الغرب من أحكام الإعدام وتعتبره تدخل في شؤونها إيران تستنكر موقف الغرب من أحكام الإعدام وتعتبره تدخل في شؤونها

ارشيفية

استنكرت إيران، مواقف المسؤولین الأوروبیین والأمريكیین ومقرر الأمم المتحدة فی مجال حقوق الإنسان، من تنفيذها حكم الإعدام بحق بعض الأشخاص واصفة ذلك بالتدخل في شؤونها.

وأکد المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمي، أن طهران “اتخذت دائما سیاسة حازمة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابیة المدعومة من الدول الأجنبیة في المنطقة”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي تعتبر إیران ضحیة للإرهاب، فإنها لا تدخر وسعا في توفیر الأمن لشعبها”، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأعرب قاسمي عن أسفة من مواقف المسؤولین الغربیین إزاء معاقبة “الإرهابیین” دون الأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي اقترفوها، داعيا إياهم إلی بذل جهود مشترکة علی الصعید الدولي من أجل مکافحة إرهاب “داعش” بدلا من التعامل مع الإرهاب بمعاییر مزدوجة.

وأعدمت إيران نحو 20 إسلاميا كرديا، الثلاثاء الماضي، أدينوا بمهاجمة قوات الأمن، ما فجر إدانات من جماعات حقوقية قالت، إن “أحكام الإعدام ربما استندت إلى اعترافات انتزعت بالقوة”.

وذكرت وكالة إيران للأنباء، أن “المتهمين أدينوا بقتل رجلي دين من السنة وعدد من رجال الشرطة وحراس أمن واختطاف عدة أشخاص وتنفيذ عمليات سطو مسلح وتفجيرات في غرب إيران”.

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