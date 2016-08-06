خروج جثمان «زويل» من بوابة كبار الزوار تكريمًا له

قررت سلطات مطار القاهرة الدولي خروج جثمان العالم الراحل الدكتور أحمد زويل من باب “27″، والخاص باستراحة كبار الزوار بمطار القاهرة، وذلك بدلاً من قرية البضائع تكريما للفقيد.

كما قررت السلطات أيضا فتح استراحة كبار الزوار “الصالة الحكومية” لاستقبال أسرة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل لدى وصولهم من نيويورك بصحبة جثمان الراحل.

ومن المقرر أن يصل جثمان العالم المصري الراحل أحمد زويل وأسرته المرافقة له علي رحلة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك تمهيدا لدفنه بمصر.

يذكر أن آخر جثمان خرج من باب كبار الزوار جثمان اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وذلك عقب أن وافته المنية في أمريكا وتم نقله إلي القاهرة، ومن قبله جثمان الراحل أشرف مروان حيث وافته المنية في لندن وتم نقله للقاهرة.