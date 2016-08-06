السيسي لطلاب هندسة: «أهم حاجة وعيكم.. محدش يضحك عليكم»

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، طلبة كلية الهندسة، المتواجدين في منطقة أعمال حفر الأنفاق المارة أسفل قناة السويس الجديدة، والمتواجدين للحصول على التدريب العملي، قائلا: “عايزينكم تبقوا معانا”.
وأضاف: “كل المشروعات اللي بتتعمل علشان أولادنا يشوفوا الواقع على حقيقته”.
وتابع: “أهم حاجة وعيكم، ومحدش يضحك عليكم، واللي انتم واقفين فيه ده نفق من 4 أنفاق”.
ويشهد الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت، احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة، بمدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وعدد من الوزراء، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ولفيف من كبار رجال الدولة.