مصرع 13 شخصًا وإصابة 6 آخرين بحريق في ملهى ليلي بفرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، السبت، مصرع 13 شخصا وإصابة 6 آخرين في حريق داخل حانة بمدينة روان شمالي فرنسا.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» فقد شب الحريق منتصف ليل الجمعة في حانة “كوبا ليبري” وسط روان بمنطقة نورماندي، وذلك أثناء احتفال مجموعة من الأصدقاء بعيد ميلاد أحدهم.

وقال كازنوف إن الحريق أسفر، وفق المعلومات الأولية، عن مقتل 13 شخصا وإصابة 6 أخرين، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث.

وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة المختصة شرعت بالتحقيق “لتبيان أسباب الحريق”، الذي نجح رجال الإطفاء في السيطرة عليه بعد ساعة من اندلاعه.

ونقلت فرانس برس عن مصادر قولها إن الحريق قد يكون نجم على الأرجح من الشموع، التي كانت موضوعة على قالب حلوى عيد الميلاد.

يشار إلى أن مدينة روان تقع قرب بلدة “سانت إتيان دو روفراي” التي شهدت قبل أسبوعين، مقتل كاهن داخل كنيسة على يد شابين متشددين.