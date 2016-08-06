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الخارجية الأمريكية: واشنطن أعادت توطين 8000 لاجئ سورى داخل أراضيها

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الخارجية الأمريكية: واشنطن أعادت توطين 8000 لاجئ سورى داخل أراضيها الخارجية الأمريكية: واشنطن أعادت توطين 8000 لاجئ سورى داخل أراضيها
واشنطن (رويترز)

قالت آن ريتشارد مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لمكتب السكان واللاجئين والهجرة للصحفيين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أعادت توطين ثمانية آلاف لاجئ سورى داخل الولايات المتحدة منذ أكتوبر.

وأضافت أن الولايات المتحدة تمضى قدما للوفاء بهدف الرئيس باراك أوباما وهو إعادة توطين عشرة آلاف لاجئ فروا من الحرب الأهلية السورية بحلول نهاية العام المالي.
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