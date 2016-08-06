الخارجية الأمريكية: واشنطن أعادت توطين 8000 لاجئ سورى داخل أراضيها

قالت آن ريتشارد مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لمكتب السكان واللاجئين والهجرة للصحفيين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أعادت توطين ثمانية آلاف لاجئ سورى داخل الولايات المتحدة منذ أكتوبر.

وأضافت أن الولايات المتحدة تمضى قدما للوفاء بهدف الرئيس باراك أوباما وهو إعادة توطين عشرة آلاف لاجئ فروا من الحرب الأهلية السورية بحلول نهاية العام المالي.

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