قوات البنيان المرصوص الليبى تتقدم شرق حى الدولار بمدينة سرت الليبية

تمكنت قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى التقدم شرق حى الدولار فى محيط مجمع قاعات واقادوقو والقصور ومجمع العيادات بمدينة سرت.

وقال المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص"، فى بيان مساء اليوم،"إن قواته تقدمت شرق حى الدولار وفى محيط مجمع قاعات واقادوقو والقصور ومجمع العيادات فى سرت".

وأضاف البيان ،إن «قوات "البنيان المرصوص"تقدمت الخطوط الأمامية، ودحرت عصابة (داعش) الهاربة واستهدفت إحدى آلياتها وكبدتهم خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

>