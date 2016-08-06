سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5/8/2016 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة و إستقرار سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5/8/2016 في محلات الصاغة بقيمة 5 جنيهات جديدة عند البيع والشراء، حيث مع إرتفاع الأسعار في الأيام الماضية بدأت الكثير من المطالبات في المجتمع المصري بإلغاء شبكة العروسة بسبب الغلاء الذي تعاني من الأسواق.

وقال التجار أن الإرتفاع جاء بسبب مع تزايد حالة الإقبال والطلب على الملاذات الآمنة التى يرغب التجار وأصحاب الأموال والمستثمرين في البعد عن المخاسر المالية، حيث يستقر سعر الذهب اليوم لليوم التالي على التوالي بعد إنخفاص طفيف في أسعار البيع والشراء.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.

يشار إلى أنه يتم احتساب ضريبة دمغة ومصنعية على كل جرام ذهب، كما يتوقع بعض تجار الذهب تراجع المعدن الأصفر حال استمرار تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، وهبوط السعر العالمى.

بلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 381 جنيه.

بلغ سعر بيع عيار 21 قيمة 445 جنيه.

بلغ سعر بيع عيار 24 قيمة 509 جنيه.

بلغ سعر بيع عيار 22 قيمة 466 جنيه.

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب قيمة 3560 جنيه.

أعلن إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء هو المتحكم الأساسى فى سعر جرام الذهب، لأن السوق السوداء هو ملاذ المصنعين لتدبير احتياجاتهم من الدولارات لشراء المواد الخام.

شبكةعيونالإخبارية

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