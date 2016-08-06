سعر الدولار اليوم السبت 6/8/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى و الدولار يواصل إرتفاعه

سعر الدولار اليوم، تواصل سوق العملات واسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف اليوم متخطية حدود الـ12 جنيه، وذلك بعد الإرتفاع الواضح اليوم في التعاملات، حيث سرعان ما عاد الدولار إلى الإستقرار من جديد بعد العديد من الإجراءات التى قام بها البنك المركزي المصري والتى كان لها الدور الأبرز في الإنخفاض المؤقت، كذلك ترقب حصول مصر على قرض من بنك النقد الدولي والذي سيعمل على توفير الدولار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم السبت 6/8/2016

إرتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 6/8/2016 في حالة من عدم الإستقرار مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث ارتفع سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بقيمة 10 قروش عند البيع والشراء.

حيث بلغت قيمة الصرف عند سعر 12.25 للشراء في مقابل 12.35 للبيع، وذلك بعد الإقبال الملحوظ على تبديل الدولار مقابل الجنيه في السوق، ويؤكد تجار العملة أن الدولار يعاني من حالة من عدم الثبات التى تؤثر على الإرتفاع المتزايد في قيمة الصرف، هذا ويتوقع التجار والمتعاملون في الأسواق أن يرتفع الدولار خلال الأيام المقبلة بسبب الإحتياج الكبير على تبديل العملات الصعبة مقابل الجنيه المصري.

إلا أن بعض التجار رجحوا أن يستمر سعر الدولار في الإنخفاض خلال الأيام المقبلة بسبب قرارات البنك المركزي الجديدة، كما تعاني الأسواق من حالة من التذبذب عند التداول وصرف سعر الدولار اليوم بسبب شح العملات وإرتفاع الأسعار بصورة متواصلة.

شبكةعيونالإخبارية

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