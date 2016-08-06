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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016 برج الجوزاء حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

على الصعيد المهنى..


>الإرهاق و الركود الفكرى يسيطران عليك فى الفترة الأخيرة تحتاج إلى التخلص من كمية الطاقة السلبية المؤثر عليك، من خلال التفاعل مع الأصدقاء فى العمل والدخول فى مشروعات جديدة تساعدك على تبديل طاقتك وتجديد أفكارك وتنمية مهاراتك الشخصية فى العمل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..


>التأكد من مشاعرك تجاه أحد الأصدقاء الذى تتملكك مشاعر الحب تجاهه، سيغير من شكل علاقتك به، ربما تكون الغيرة دليل على الحب لكن الغيرة فى علاقات الصداقة التى تتحول لحب غير كافية وحدها على تحديد الشكل النهائى للعلاقة، انتظر المزيد من العلامات حتى تتحدد مشاعرك.

على الصعيد الصحى ..


>الحساسية من الأشياء المزعجة خاصة للفتيات، عليك بالتأكد من الأطعمة التى تسبب تهيج جلدى وتجنبها فى الفترات القادمة، ومعرفة سبل التعامل مع الأمراض وأعراضها أهم من معرفة المرض نفسهن تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب والالتزام بتعليماته.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة حب خاصة تجمعه بصديق تتغير مشاعره تجاهه وتتحول إلى علاقة حب، نظرات وكلمات رومانسية بسيطة أهم ما يميز العلاقة حالياً، استمتع بهذه اللحظات فالبدايات دائماً أجمل.

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مصر 365

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