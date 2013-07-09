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أهالى “قورص” بالمنوفية يتظاهرون للمطالبة بنقل رئيس الوحدة القروية

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أهالى “قورص” بالمنوفية يتظاهرون للمطالبة بنقل رئيس الوحدة القروية أهالى “قورص” بالمنوفية يتظاهرون للمطالبة بنقل رئيس الوحدة القروية

أرشيفية

نظم المئات من أهالى قرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مسيرة احتجاجية لتضررهم من قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بنقل رئيس الوحدة القروية لديوان عام المجلس ، حيث قام الأهالى برفع عدد من اللافتات معلنين فيها رفضهم لقرار اللواء عبد السلام عبد البارى “رئيس مجلس ومدينة أشمون” بنقل رضا عبدالله محمد – رئيس الوحدة القروية لقورص – بدعوى كثرة الخلافات بينها وبين عدد من العاملين مما يعوق مسيرة العمل بالوحدة.

و أكد الأهالى أن رئيسة الوحدة القروية لها من الحب داخل العاملين ، كما أن المعاملة معها جيدة ، وأرجع البعض قرار نقلها بسبب خلافها مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

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