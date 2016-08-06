التعليم العالى: 34375 مكانا متاحا بكل الكليات العاملة بنظام الانتساب الموجه

كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى، أن هناك 34375 مكانا متاحا بكل الكليات عاملة بنظام الانتساب الموجه "التجارة والآداب، ودار العلوم، والحقوق والخدمة الاجتماعية" لطلاب المرحلة الثانية من الشعبة الأدبية، مؤكدا أن ما يقرب من نصف السعة الخاصة بكليات التجارة والآداب تم شغله بالمرحلة الأولى، وأن هناك أماكن محدودة لطلاب المرحلة الثانية بكليات التجارة والآداب "انتظام".

وأكد المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية، مشيرا إلي أن كلية الحقوق بجامعة المنيا، فقط توقف الحد الأدنى للقبول بها عند 346.5 درجة بنسبة 84.5%، فيما تتبقى أماكن شاغرة بكليات الحقوق على مستوى الجمهورية لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق.

غدا..انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بحد أدنى 78% للعلمى و68% للأدبى.. أماكن شاغرة بكليات"طب بيطرى وتمريض وعلوم وسياسة واقتصاد" لطلاب "علمى".. وخلو أماكن بـ"الحقوق والتجارة والآداب" لـ"أدبى"

>