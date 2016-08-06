"القومية للأنفاق": بدء أعمال حفر مترو "العتبةـ بولاق الدكرور" الشهر المقبل

أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق ،أن الهيئة تستعد لبدء أعمال تنفيذ وحفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو "العتبة ـ بولاق الدكرور"، والممتدة بطول 17.7كم ، وعدد 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية، الشهر المقبل.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أنه يجرى حاليا إنهاء الموافقات النهائية من جهات التمويل، من أجل بدء التنفيذ الفعلى، بعد فوز شركة "فينسى" الفرنسية بتنفيذ هذه المرحلة من خلال المناقصة العامة التى أجرتها الهيئة القومية للأنفاق.

وقال المصدر إن الهيئة تلقت موافقة نهائية من بنك الاستثمار الأوربى الذى يقدم قرضا ميسرا قيمته 600 مليون يورو فى تمويل المرحلة الثالثة بالخط الثالث، وإنه جارى الحصول على موافقة وكالة التنمية الفرنسية التى تقدم قرض قيمته 300 مليون يورو، مشيرا إلى أنه بمجرد وصول موافقة الوكالة الفرنسية ستبدأ أعمال التنفيذ مباشرة .

يذكر أن بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية يمولان تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث بقيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر.

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