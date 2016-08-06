مغادرة ثانى المصابين فى حادث إطلاق النار على سيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة

أكد مصدر طبى بمستشىفى الشرطة بالعجوزة، أن أحد المجندين المصابين فى حادث إطلاق النار على سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو بكرداسة ويدعى وائل جاد عبد اللطيف غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ليلحق بزميله حسين محمد عبد الرحيم الذى غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج.

وأضاف المصدر أن المجند الثالث المصاب فى الحادث ويدعى محمد على عبد العزيز ما زال يتلقى العلاج بغرفة العناية المركزة عقب إجراء عملية جراحية له، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم شن عدة حملات أمنية على منطقة كرداسة فى محاولة للقبض على مرتكبى الحادث، وتم ضبط عدد من المشتبه بهم وتم إستجوابهم للتوصل لهوية المتهمين.

وكان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد أصدر تعليمات مشددة لكافة الضباط والأفراد بالالتزام بأماكن الخدمات الأمنية من أكمنة ثابتة ومتحركة واليقظة والحرص واعتماد كافة الإحتياطات الأمنية للتصدى لمثل تلك الهجمات الإرهابية خاصة وأن مرتكبى الحادث ما زالوا هاربين.

الهجوم على سيارة شرطة يعيد للأذهان موجة العمليات الإرهابية بعد توقفها فى الجيزة.. مدير أمن الجيزة الجديد يعقد إجتماعا طارئا لتأمين الأكمنة والتصدى للهجمات.. ومصدر طبى: أحد المصابين غادر مستشفى الشرطة

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