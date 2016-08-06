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مكافحة المخدرات تضبط "مادا وفرنسا" قبل ترويجهم كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة

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مكافحة المخدرات تضبط "مادا وفرنسا" قبل ترويجهم كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة مكافحة المخدرات تضبط "مادا وفرنسا" قبل ترويجهم كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة
تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على " أحمد ع ي " 26 سنة، عاطل، وشهرته " مادا " ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 18216 لسنة 2015 المطرية "مخدرات"، عقب مزالوته نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة الأميرية مكانا لتجارته الغير مشروعة.

ومن خلال الأكمنة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من ضبطه أثناء تواجده فى الأميرية وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.100 كيلو جرام ومبلغ 100 جنية ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5011 لسنة 2016 م جنح الأميرية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "ايمن م إ " 37 سنة، عاطل ، وشهرته "أيمن فرنسا " أثناء تواجده فى الأميرية وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 75 جرام، ومبلغ 125 جنية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5012 لسنة 2016م جنح الأميرية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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