"غالية بن على" تداعب جمهور الإسكندرية.. وتقول:"احنا فى الأوبرا"

داعبت الفنانة غالية بن على، جمهورها من على خشبة مسرح سيد درويش "أوبرا اسكندرية" أثناء غناها فى عاشر أيام المهرجان الصيفى بالإسكندرية، و كانت تسألهم بعد كل اغنية لهم عما يحبون سماعه وفى كل مرة تمازحهم " انا حرة هغنى اللى عايزاها ".

كما علقت غالية على جمهورها حين طلب منها ترديد أغانيها المشهورة قائلة " بتطلبوا نفس الأغانى وبعدين ترجعوا تقولوا غالية ما بتجددش ".

ومع استمرار المزاح بين غالية وجمهورها قالت لهم : احنا فى الأوبرا ياجماعة .

ووسط قاعة كاملة العدد شدت غالية بن على بأشهر أغنياتها منها هيمتنى وأغانى التراث منها مسافر وحدك وازاى أوصفلك لأم كلثوم وقل للمليحة.

خالد سليم على مسرح سيد درويش وملتقى ثقافة الجماهير ببورسعيد.. غداً

>