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"غالية بن على" تداعب جمهور الإسكندرية.. وتقول:"احنا فى الأوبرا"

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"غالية بن على" تداعب جمهور الإسكندرية.. وتقول:"احنا فى الأوبرا" "غالية بن على" تداعب جمهور الإسكندرية.. وتقول:"احنا فى الأوبرا"
داعبت الفنانة غالية بن على، جمهورها من على خشبة مسرح سيد درويش "أوبرا اسكندرية" أثناء غناها فى عاشر أيام المهرجان الصيفى بالإسكندرية، و كانت تسألهم بعد كل اغنية لهم عما يحبون سماعه وفى كل مرة تمازحهم " انا حرة هغنى اللى عايزاها ".

كما علقت غالية على جمهورها حين طلب منها ترديد أغانيها المشهورة قائلة " بتطلبوا نفس الأغانى وبعدين ترجعوا تقولوا غالية ما بتجددش ".

ومع استمرار المزاح بين غالية وجمهورها قالت لهم : احنا فى الأوبرا ياجماعة .

ووسط قاعة كاملة العدد شدت غالية بن على بأشهر أغنياتها منها هيمتنى وأغانى التراث منها مسافر وحدك وازاى أوصفلك لأم كلثوم وقل للمليحة.


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