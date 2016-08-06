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بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الأكمنة الأمنية بمداخل المحافظة

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بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الأكمنة الأمنية بمداخل المحافظة بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الأكمنة الأمنية بمداخل المحافظة
تفقد اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، مساء الجمعة، كمين الكيلو 21 وكمين الكيلو 8 على طريق مطروح – الإسكندرية، لمتابعة الخدمات الأمنية وأعمال التفتيش والفحص للوافدين على المدينة.

ونبه مدير الأمن على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين مع توسيع دائرة الاشتباه، والتأكيد على عدم تسلل أية عناصر خطرة قد تضر بالصفو العام، جاء ذلك خلال لقائه بالضباط والأفراد من قوة الكمينين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد مع شدة اليقظة.

مدير-أمن-مطروح-يتفقد-الأكمنة-الأمنية-بمداخل-المحافظة-(1)
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مدير أمن مطروح يتفقد كمين مدخل مرسى مطروح

مدير-أمن-مطروح-يتفقد-الأكمنة-الأمنية-بمداخل-المحافظة-(2)
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مدير الأمن يعاين حاجز تعطيل السيارات بكمين مدخل مطروح

مدير-أمن-مطروح-يتفقد-الأكمنة-الأمنية-بمداخل-المحافظة-(3)
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مدير أمن مطروح يتفقد الخدمات المعينة بالأكمنة

مدير-أمن-مطروح-يتفقد-الأكمنة-الأمنية-بمداخل-المحافظة-(4)
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كمين الكيلو 8 بمدخل مدينة مرسى مطروح

مدير أمن مطروح الجديد يجتمع بضباط وأفراد الشرطة لبحث الوضع الأمنى
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