غدا.. مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل طلاب المرحلة الثانية حتى الأربعاء المقبل

يبدأ غدا الأحد مكتب تنسيق جامعة قناة السويس برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استقبال طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لمدة أربعة أيام حتى الأربعاء 11 أغسطس.

وقال الدكتور صلاح مكاوى مدير مركز تطوير التعليم الجامعى ومدير التنسيق، إن الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمى علوم ورياضة شعب العلمية 320 درجة فأكثر أى بنسبة 78% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية وبلغ عددها 123 ألفا و400 طالب، وبالنسبة للشعب الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68% لأقل من 328 درجة بواقع 49 ألفا و502 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور صلاح مكاوى انه يمكن تسجيل رغبات التنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من اليوم السبت 6 أغسطس من خلال الحاسوب الخاص بالطلاب خارج الجامعة عبر موقع التنسيق بالحكومة المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور مكاوى أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب بتجهيز عدد 2 طفطف لنقل الطلاب وأولياء أمورهم من أمام أبواب الحرم الجامعى وحتى مقر التنسيق وتجهيز قاعات مزودة بأجهزة التكليفات ومبردات المياه ومعامل بها أكثر من 100 جهاز كمبيوتر متصل بإنترنت سريع لتسجيل الرغبات عن طريق متخصصين وفنيين فى أعمال التنسيق الالكتروني.

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