لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تحسم اليوم مصير أحمد مرتضى

تجتمع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، مساء اليوم السبت، لنظر فيما أحيل إليها من حكمين خاصين بدائرة الدقى والعجوزة والذى قضى أحداهما ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى.

من جانبه قال إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة، إن اجتماع اليوم سينتهى إلى رأى وسيكتب به تقرير يرفع لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، مضيفا أنه لا يعلم إذا كان سيتم عرض التقرير على جلسة غدا الأحد من عدمه.

وأضاف "الطماوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تحديد الحكم الواجب تنفيذه وفقا للدستور، مشيرا إلى أنه تمت إحالة حكمين إلى اللجنة، أحداهما تم رفضه والآخر تم قبوله وأقر ببطلان عضويته.

حسم عضوية أحمد مرتضى منصور بـ"تشريعية النواب" غداً.. أمين اللجنة: نستكمل مناقشة التماسه.. بهاء أبو شقة: الجلسة العامة صاحبة القرار النهائى.. ونبيل الجمل: سنكتب تقريرا لرفعه الأسبوع المقبل

>