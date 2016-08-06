"السكة الحديد": الكارت الذكى المستحدث متوفر بشابيك تذاكر المحطات الرئيسية

أكد محمود ماهر مدير إدارة الاشتراكات بهيئة السكة الحديد، أن نظام الكارت الذكى الذى استحدثته الهيئة يمكن استخدامه كمحفظة نقود لشراء تذاكر القطارات، بجانب الاشتراكات بأنواعها المختلفة، لافتا إلى أن هذا الكارت الذكى متوفر فى جميع شابيك تذاكر المحطات الرئيسية المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددها 22 محطة مركزية.

وأضافت مدير إدارة الاشتراكات بالسكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن هذا الكارت يتم شراءه بقيمة 15 جنيها وصالح لمدة عام، ويمكن تحميل عليه 6 عمليات عبر الدوائر الكهربائية الموجودة به، حيث يمكن للركاب تحميل عليه أى نوع من الاشتراكات بأنواعها الأربعة، سواء اشتراكات كيلو مترية، أو اشتراكات طلبة، أو اشتراكات قطاع عام، أو اشتراكات قطاع خاص، بجانب تحميل عليه أى مبلغ يمكن استخدامه كمحفظة نقود فى شراء تذاكر القطارات المكيفة.

وقال مدير إدارة الاشتراكات بالسكة الحديد، إنه يوجد أجهزة تستطيع قراءة هذا الكارت متوفرة فى شبابيك تذاكر القطارات المكيفة ومع مشرفى القطارات، يستطيع من خلالها الراكب الاستعلام عن الرصيد المتبقى بالكارت أو قيمة الاشتراك المتبقية، وبالتالى يحصل على التذاكر من خلاله، لافتا إلى أنه يمكن للراكب تصفية العمليات المحملة على هذا الكارت واسترداد القيمة المتبقية من أى شباك تذاكر متى أراد.

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