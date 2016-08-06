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انتشار الخدمات المرورية ووضع علامات إرشادية بمحيط أعمال كوبرى قصر النيل

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انتشار الخدمات المرورية ووضع علامات إرشادية بمحيط أعمال كوبرى قصر النيل انتشار الخدمات المرورية ووضع علامات إرشادية بمحيط أعمال كوبرى قصر النيل
وضعت الإدارة العامة للمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، حواجز حديدية بمحيط أعمال صيانة وترميم فواصل كوبرى قصر النيل التى تنفذها شركة المقاولون العرب للصيانة لمدة 3 أيام، فى ظل انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لرصد أى معوقات مرورية ولمنع وقوع أى مرورية.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن أعمال التطوير مستمرة حتى الساعة 6 من صباح الأحد المقبل باستقطاع حارة واحدة فقط من اتجاه واحد بالتبادل مع باقى الحارات، وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة وضعت العلامات الإرشادية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور بالمنطقة.


>مرور القاهرة : البدء فى أعمال تطوير كوبرى قصر النيل اليوم ولمدة 3 أيام

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