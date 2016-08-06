3 فوائد للتين البرشومى.. يقى من أمراض القلب ويعزز القدرة الجنسية

انتشر التين البرشومى فى الآونة الأخيرة، ويتميز باحتوائه على كنز من المواد الغذائية الهائلة والهامة لصحة الجسم، ويوجد فى غرب آسيا، ولكن يتوفر الآن فى كل مكان تقريبًا وفى أى وقت خلال السنة، كما أن شجرة التين هى عضو فى عائلة التوت.

فى هذا السياق، أوضح الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “organicfacts” أن هناك عددا قليلا من الفوائد الصحية المستمدة من التين البرشومى وتشمل:

1- يكافح الضعف الجنسى

> التين البرشومى وسيلة لتصحيح الخلل الجنسى مثل العقم، وقوة التحمل، أو عدم القدرة على الانتصاب، ويعتبر التين البرشومى جزءا كبيرا من الأساطير والثقافة القديمة، وأكثر من مرة يشار إلى أنه يعزز الخصوبة والعلاقة الجنسية.

ويؤكد الخبراء أن التين البرشومى يمكن أن يستخدم كمنشط جنسى، وذلك لاحتوائه على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن الثمينة، قد تؤدى إلى زيادة مفاجئة فى الطاقة والقدرة على التحمل لزيادة القدرة الجنسية.

2- يخفض الكولسترول:

3- يقى من أمراض القلب التاجية:

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