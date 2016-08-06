الرادار تلتقطت 2804 مخالفة لسيارات تسير بسرعات عالية بالطرق السريعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية والانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

و اسفرت الحملات التى رصدتها اجهزة الرادار خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 2804 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية و لا تلتزم بالسرعات المحددة لها اعلى الطرق السريعة و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

المرور يضبط 98 ألف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة خلال اسبوعين

>