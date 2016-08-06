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مركز المصالحة الروسى: 8 خروقات لنظام الهدنة فى سوريا

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مركز المصالحة الروسى: 8 خروقات لنظام الهدنة فى سوريا مركز المصالحة الروسى: 8 خروقات لنظام الهدنة فى سوريا
أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، اليوم الجمعة، رصد 8 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية فى محافظات اللاذقية ودرعا ودمشق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المركز - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم - إلى أن 4 مناطق فى محافظة اللاذقية ومنطقة فى محافظة حماه انضمت إلى نظام المصالحة فى سوريا ليبلغ عدد البلدات والمناطق المنضمة للهدنة 353، فيما بقى عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة على حاله 69 مجموعة.

من جهة أخرى أكد المركز أن تنظيمى "جبهة النصرة" و"داعش" مستمران فى محاولاتهما تعطيل نظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا.

وأضاف المركز أن فصائل تنظيم "جيش الإسلام" الذى ينسب نفسه إلى المعارضة، قصفت بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عددا من البلدات فى ريف دمشق، منها، حوش نصرى والنشابية والريحان وزملكا وحتيتة الجرش وحرستا و القابون إضافة لحى جوبر فى مدينة دمشق.

وبشأن المساعدات أوضح المركز أنه تم إيصال 8 أطنان من المساعدات الإنسانية تحوى طحينا وسكرا ولحوما وأسماكا المعلبة، إلى العائلات المحتاجة فى حى الشيخ مقصود فى مدينة حلب.

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مصر 365

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