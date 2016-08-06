قائد بالبيشمركة: "داعش" قتل مدنيين عراقيين ومنع خروج المئات منهم هربًا من القتال

أفاد الجنرال سيروان البارزانى أحد أبرز قادة البيشمركة، أمس الجمعة، بأن تنظيم "داعش" الإرهابى قتل عددًا من المدنيين العراقيين، ومنع المئات منهم من الخروج من الحويجة والقرى القريبة منها إلى كركوك، هربًا من القتال>.>وقال البارزانى - فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) - "إن مئات المدنيين من ثلاث قرى قرب الحويجة كانوا يحاولون الوصول إلى كركوك، لكن مسلحى التنظيم منعوهم من ذلك، واطلقوا عليهم النار وقتلوا منهم اثنين على الأقل، كما احتجزوا نحو مئة آخرين."

وكانت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، قالت - فى وقت سابق اليوم - "إن تقارير اطلعت عليها تفيد باحتمال وقوع نحو 3000 عراقى رهينة بين أيدى مسلحى التنظيم، من الذين فروا من القتال، وأن 12 شخصًا من بينهم ربما قتلوا".

وأضافت المفوضية أن أولئك الأشخاص كانوا ينزحون عن مدينة الحويجة العراقية بسبب القتال، ومتجهين نحو مدينة كركوك شمال العراق، لكنهم وقعوا بين أيدى مسلحى التنظيم قبل وصولهم.