أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كلينت ايستوود: تصريحات ترامب "بلهاء" وأنا أختاره

Google+ Print

الجمعة 05-08-2016 22:45

كشف المخرج والممثل الأمريكي كلينت ايستوود Clint Eastwood، انه بين هيلاري كلينتون Hillary Clinton ودونالد Donald Trump، لا يسعه الا ان يختار ترامب، مدافعاً عن تصريحات الاخير المثيرة للجدل بسبب عنصريتها.

ورأى ايستوود ان تصريحات مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المستفزة "بلهاء احياناً" الا ان الناس يبالغون احياناً أخرى، وقال: "الناس سئموا من المجاملة. نحن امام جيل من المتزلفين".

واضاف السينمائي البالغ من العمر 86 عاماً في مقابلة مع مجلة Esquire: "الجميع يجامل وثمة اشخاص يتهمون اخرين بالعنصرية وباشياء كثيرة. عندما كنت طفلاً لم يكن ذلك يسمى عنصرية".

يشار الى ان ترامب أدلى مؤخراً بتصريحات مستفزة في حق النساء والمهاجرين المكسيكيين والمسلمين، وقد بدأت شعبيته تتراجع في استطلاعات الرأي امام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بعد جدل عنيف مع عائلة مسلمة من اصل باكستاني قتل ابنها الضابط في الجيش الامريكي وهو يحمي عناصر وحدته في العراق.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ»

الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ»