كلينت ايستوود: تصريحات ترامب "بلهاء" وأنا أختاره

كشف المخرج والممثل الأمريكي كلينت ايستوود Clint Eastwood، انه بين هيلاري كلينتون Hillary Clinton ودونالد ترامب Donald Trump، لا يسعه الا ان يختار ترامب، مدافعاً عن تصريحات الاخير المثيرة للجدل بسبب عنصريتها.

ورأى ايستوود ان تصريحات مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المستفزة "بلهاء احياناً" الا ان الناس يبالغون احياناً أخرى، وقال: "الناس سئموا من المجاملة. نحن امام جيل من المتزلفين".

واضاف السينمائي البالغ من العمر 86 عاماً في مقابلة مع مجلة Esquire: "الجميع يجامل وثمة اشخاص يتهمون اخرين بالعنصرية وباشياء كثيرة. عندما كنت طفلاً لم يكن ذلك يسمى عنصرية".

يشار الى ان ترامب أدلى مؤخراً بتصريحات مستفزة في حق النساء والمهاجرين المكسيكيين والمسلمين، وقد بدأت شعبيته تتراجع في استطلاعات الرأي امام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بعد جدل عنيف مع عائلة مسلمة من اصل باكستاني قتل ابنها الضابط في الجيش الامريكي وهو يحمي عناصر وحدته في العراق.

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