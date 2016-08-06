أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لاميتا فرنجية تضع طفلها في الولايات المتحدة

Google+ Print

السبت 06-08-2016 01:34

إستقبلت عارضة الأزياء لاميتا فرجية طفلها الاول اليوم، في إحدى مستشفيات كاليفورنيا، وإختارت له إسم جاستن.

لاميتا التي نشرت صورة لها وهي تحتضن طفلها داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي على موقع"إنستغرام" علقت تحت الصورة"لا يمكن أيّ إنسان أن يتحدث عن معنى الحب الحقيقي إلا عندما يصبح أماً.. نحبك كثيراً جاستن".

فهل حب لاميتا فرنجية للمغني العالمي جاستن بيبر هو الذي دفعها لاختيار الإسم نفسه لإبنها؟

يشار إلى ان لاميتا تزوجت من فريدي محرز منذ عامين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي