لاميتا فرنجية تضع طفلها في الولايات المتحدة

إستقبلت عارضة الأزياء لاميتا فرجية طفلها الاول اليوم، في إحدى مستشفيات كاليفورنيا، وإختارت له إسم جاستن.

لاميتا التي نشرت صورة لها وهي تحتضن طفلها داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي على موقع"إنستغرام" علقت تحت الصورة"لا يمكن أيّ إنسان أن يتحدث عن معنى الحب الحقيقي إلا عندما يصبح أماً.. نحبك كثيراً جاستن".

فهل حب لاميتا فرنجية للمغني العالمي جاستن بيبر هو الذي دفعها لاختيار الإسم نفسه لإبنها؟

يشار إلى ان لاميتا تزوجت من فريدي محرز منذ عامين.