الجمهور غاضب من بلقيس.. فما هو السبب؟

نجحت الفنانة بلقيس بإثارة غضب الجمهور الذي حضر حفلتها في لندن قبل يومين.

وما حصل هو أن بلقيس قامت بالترحيب بالممثلة مريم حسين التي كانت متواجدة بين الجمهور، فما كان من الناشطون إلا أن شنوا عليها حملة شرسة، بينما دافع آخرون عنها، مؤكدين أن بلقيس لم تكن تقصد الإساءة.

بلقيس أطلت على تويتر" ودافعت عن نفسها قائلة" التشتيت هو الهدف.. لا تبلعون الطعم. لهم أهدافم ولي أهدافي". وتابعت بلقيس في تغريدة أخرى" ما عليكم أحد. بغيت أتاكد من شي وتأكدت، وما أرضى على خالات وعمات ورعاني بالمستقبل والله يحفظم جميعاً.. احبكم".

فما هو تفسير بلقيس لتغريداتها وهل تقصد أنها تعمدت توجيه التحية لمريم حسين، لكي يشتمها الناس؟