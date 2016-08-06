دراسة: فيتامين (د) قد ينخفض بعد التوقف عن استخدام حبوب منع الحمل

كشفت دراسة علمية حديثة أن مستويات فيتامين (د) قد تنخفض لدى النساء بعد التوقف عن استخدام حبوب منع الحمل أو وسائل منع الحمل الأخرى التى تحتوى على هرمون الإستروجين.

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين “D” يشارك فى عمل جهاز المناعة، وتوصيل الكالسيوم فى الدم، الأمر الذى يؤثر على صحة العظام، وينتجه الجسم عندما يتعرض لآشعة الشمس.

وخلال فترة الحمل، يجب على النساء تناول كميات أعلى من فيتامين د للمساعدة فى نمو العظام للجنين لتعرضهن لخطر متزايد لنقص الفيتامين.

وفى هذا السياق، وجد الباحث الدكتور "كويكر هارمون" من المعهد الوطنى الأمريكى لعلوم الصحة البيئية، أن النساء قد تتعرض لخطر الإصابة بنقص فيتامين D فقط عندما يريدن أن يصبحن حوامل.

وأكد الباحثون بعد تحليل بيانات 1700 امرأة أمريكية، على أن وسائل منع الحمل التى تحتوى على هرمون الإستروجين تعزز زيادة مستويات فيتامين (د)، وتقل مستوياته عندما تتوقف النساء عن استخدام وسائل منع الحمل.

وتشمل المصادر الغذائية من فيتامين D: "الأسماك الدهنية" و "الحليب" و "البيض"، وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”، وذلك فى الخامس من شهر أغسطس الجارى.

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