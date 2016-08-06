أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عاطلين وربة منزل لإتهامها بإستدراج عامل لسرقته بالحوامدية

Google+ Print
تجديد حبس عاطلين وربة منزل لإتهامها بإستدراج عامل لسرقته بالحوامدية تجديد حبس عاطلين وربة منزل لإتهامها بإستدراج عامل لسرقته بالحوامدية
قررت نيابة البدرشين، تجديد حبس عاطلين وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج عامل والاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته بالحوامدية، وكشفت التحريات أن المتهمة أوهمت المجنى عليه بإقامة علاقة جنسية معه واستدرجته إلى منزلها ليتم الاعتداء عليه وسرقته.

تلقى الرائد محمد عوض، رئيس مباحث الحوامدية، بلاغا يفيد تعرض عامل للاعتداء بالضرب وسرقة متعلقاته على يد عدد من الأشخاص.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تعرف على ربة منزل عبر الهاتف المحمول، واتفقت معه على الحضور لمنزلها لإقامة علاقة جنسية معها، وفور وصوله فوجئ بزوج المتهمة وشقيقها يعتديان عليه بالضرب واستوليا على متعلقاته.

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


>القبض على تاجر مخدرات قبل شرائه حشيش بـ 170 ألف جنيه فى الحوامدية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365