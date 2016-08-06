تجديد حبس عاطلين وربة منزل لإتهامها بإستدراج عامل لسرقته بالحوامدية

قررت نيابة البدرشين، تجديد حبس عاطلين وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج عامل والاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته بالحوامدية، وكشفت التحريات أن المتهمة أوهمت المجنى عليه بإقامة علاقة جنسية معه واستدرجته إلى منزلها ليتم الاعتداء عليه وسرقته.

تلقى الرائد محمد عوض، رئيس مباحث الحوامدية، بلاغا يفيد تعرض عامل للاعتداء بالضرب وسرقة متعلقاته على يد عدد من الأشخاص.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تعرف على ربة منزل عبر الهاتف المحمول، واتفقت معه على الحضور لمنزلها لإقامة علاقة جنسية معها، وفور وصوله فوجئ بزوج المتهمة وشقيقها يعتديان عليه بالضرب واستوليا على متعلقاته.

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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