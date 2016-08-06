أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس نيجيرى بتهمة النصب عن طريق القرصنة 15 يوما بالنزهة

Google+ Print
تجديد حبس نيجيرى بتهمة النصب عن طريق القرصنة 15 يوما بالنزهة تجديد حبس نيجيرى بتهمة النصب عن طريق القرصنة 15 يوما بالنزهة
جددت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس نيجيرى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة النصب على صاحب شركة والاستيلاء منه على 10 آلاف دولار بطريق القرصنة عبر الإنترنت.

وكشفت تحقيقات محمود حجازى وكيل أول نيابة النزهة، أن المجنى عليه "أسامة ا " تعرض للنصب بطريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت من المتهم "يوسف غ" 30 سنة نيجيرى الجنسية، وذلك بتدشين بريد إلكترونى مشابه للبريد الخاص للشركات التى يتعامل معها، حيث أرسل المتهم رسالة خادعة للضحية كونها مرسلة من أحد الشركات التى يتعامل معها طالباً منه تحويل مبلغ 10 آلاف دولار، وتمكن المتهم من صرفها.

وبتقنين الإجراءات وبعد التأكد من صحة البلاغ تم القبض على المتهم، الذى اعترف بارتكابه للواقعة وغيرها من وقائع النصب على آخرين.


>حبس نيجيرى استولى على 10 آلاف دولار من صاحب شركة بالنزهة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل