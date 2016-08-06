تجديد حبس نيجيرى بتهمة النصب عن طريق القرصنة 15 يوما بالنزهة

جددت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس نيجيرى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة النصب على صاحب شركة والاستيلاء منه على 10 آلاف دولار بطريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت.

وكشفت تحقيقات محمود حجازى وكيل أول نيابة النزهة، أن المجنى عليه "أسامة ا " تعرض للنصب بطريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت من المتهم "يوسف غ" 30 سنة نيجيرى الجنسية، وذلك بتدشين بريد إلكترونى مشابه للبريد الخاص للشركات التى يتعامل معها، حيث أرسل المتهم رسالة خادعة للضحية كونها مرسلة من أحد الشركات التى يتعامل معها طالباً منه تحويل مبلغ 10 آلاف دولار، وتمكن المتهم من صرفها.

وبتقنين الإجراءات وبعد التأكد من صحة البلاغ تم القبض على المتهم، الذى اعترف بارتكابه للواقعة وغيرها من وقائع النصب على آخرين.

حبس نيجيرى استولى على 10 آلاف دولار من صاحب شركة بالنزهة

>