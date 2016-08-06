أمن جنوب سيناء يضبط هاربًا من السجن المشدد بحوزته قنبلة وسلاح وطلقات آلية

تمكنت قوات أمن جنوب سيناء بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة رأس سدر، من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالسجن المشدد 13 عامًا "مخدرات"، بحوزته قنبلة يدوية حديثة وسلاح آلى و13 طلقة آلية .

كانت معلومات قد وردت إلى العميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن جنوب سيناء، بقيام المتهم الهارب سالم سليمان زيدان سلمان (30 سنة)، من تنفيذ عقوبة بالسجن المشدد 13 سنة فى القضية رقم 91 جنايات مدينة بدر القاهرة "اتجار بالمخدرات"، بالإقامة فى قرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد كامل طايل مدير أمن جنوب سيناء، بسرعة ضبط المتهم بتجهيز حملة كبرى بالتنسيق مع النقيب شريف الفقى رئيس مباحث رأس سدر وقوات الأمن .

وأثناء اقتراب القوات من مكان اختباء المتهم بادلهم إطلاق الأعيرة النارية ليتمكن من الهروب إلا أن السلاح الآلى بحوزة المتهم حدث به عطل مفاجئ، الأمر الذى دفع القوات بسرعة التحرك لضبط المتهم .

وبتفيش مكان إقامته عثر بحوزته على السلاح الآلى المستخدم فى إطلاق النار على قوات الأمن وخزينة وعدد 13 طلقة عيار 397.6 X وقنبلة يدوية حديثة كان المتهم ينوى إطلاقها على القوات للهروب من المنطقة .

تم تحرير محضر رقم 790 جنايات رأس سدر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق بإشراف المستشار حسن والى مدير نيابة رأس سدر، وبالعرض على المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء، قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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