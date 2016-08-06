ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية المغشوشة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه العامه التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضبط أعشاب طبية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر داخل محل بالمرج
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تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب محل لتجارة الأجهزة الكهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدما خامات رديئة و مقلدة والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها و مقلدة للشركات الكبرى ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق.
وعلى الفور تم ضبط صاحب المحل و بمداهمة المكان المتحرى عنه تم ضبط 892 قطعة ادوات كهربائية مجهولة المصدر، ، تم تحرير المحضر اللازم .
>ضبط أعشاب طبية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر داخل محل بالمرج
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