جمارك المطار تحبط تهريب 3 سبائك ذهب بقيمة مليون جنيه

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة صبحى صابر مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته وقانون الجمارك.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات رحلة شركة بدر رقم1271 والقادمة من الخرطوم، إشتبه حسن عبداللطيف مأمور التفتيش، فى راكب سودانى يحمل حقيبة هاند باج، وبالعرض على عبد الحليم محمد نائب المدير، قرر تكليف عبدالمنعم المصرى رئيس قسم التفتيش وعماد الحصرى مأمور الجمرك لتفتيشه.

وبسؤاله عن وجود أية أشياء أوبضائع ذات قيمة وتستحق عليها أية رسوم أجاب بالنفى، وبفتح حقيبته عثر على 3 سبائك ذهبية بوزن 3 كيلو و750 جرام، بقيمة تعويضات تقدر بمليون جنيه.

وأمر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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