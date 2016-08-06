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مدير التعاقدات في الأهلي يكشف.. أصعب صفقة هذا الموسم

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مدير التعاقدات في الأهلي يكشف.. أصعب صفقة هذا الموسم مدير التعاقدات في الأهلي يكشف.. أصعب صفقة هذا الموسم

ما هي أصعب صفقة نجح الأهلي في إتمامها هذا الموسم؟ سؤال يُجيب عنه عصام سراج مدير التعاقدات داخل النادي.

الأهلي نجح في ضم 5 صفقات خلال سوق الانتقالات الحالية. مروان محسن من الإسماعيلي وميدو جابر من للمقاصة ومحمد الشناوي من بتروجيت وعلي معلول وجونيور أجاي من الصفاقسي.

ولكن أي تلك الصفقات كانت الأصعب؟

يُجيب عصام سراج قائلا: "صفقة ضم ميدو جابر هي الأصعب هذا الموسم".

وأضاف خلال تصريحاته مع قناة CBC وبرنامج السوبر "ولكن أسم الأهلي حسم الصفقة".

وتطرق مدير التعاقدات في الأهلي للحديث عن مروان محسن والشناوي قائلا: "الشناوي رحب بالانضمام إلى الأهلي وتمت الصفقة سريعا".

وتابع "مارتن يول طلب التعاقد مع مروان محسن وتوصلنا لعلاقات طيبة مع إدارة الإسماعيلي في الصفقة".

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