اليوم.. "جنايات القاهرة" تنظر محاكمة 215 متهما فى قضية "كتائب حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 215 متهما من أعضاء جماعة الإخوان، بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

دفاع "كتائب حلوان": الجنايات أدرجت المتهمين بقوائم الإرهاب قبل الفصل فى الدعوى الأصلية