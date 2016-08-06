"النقل العام بالإسكندرية": عرض تطوير "ترام الرمل" على البرلمان الأسبوع المقبل

أكد اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالاسكندرية، أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل ، عقب موافقة لجنة النقل بالبرلمان ، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزير النقل سوف يقوم بعرض المشروع على البرلمان الأسبوع القادم للموافقة علية لامكانية الحصول على القرض.

و أشار رئيس الهيئة إلى أن قيمة مشروع تطوير ترام الرمل، والتى وافق عليها رئيس الوزراء مؤخرا، تصل إلى 300 مليون يورو.

وأوضح "عليوة" أن المبلغ المذكور هو عبارة عن قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتعاون مع البنك الأوروبى وانة تم وضع التصمميات الهندسة من خلال الهيئة العامة للمترو والتى ستكون هى الجهه المشرفة على التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية.

وكشف "عليوة" عن أن المشروع سيتضمن إنشاء 7 كبارى للترام لأول مرة بالاسكندرية ، لمنع التقاطعات مع المرور و حرصا على تخفيف حدة الزحام وستبدأ الكبارى من محطة القائد إبراهيم وحتى جناكليس، وسيتم تطوير المزلقات الأخرى باستخدام الإشارات الإلكترونية.

وأشار إلى أن المشروع سيتضمن تطوير خط ترام الرمل بالكامل، على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من محطة المنشية وحتى القائد إبراهيم، والمرحلة الثانية من مصطفى كامل وحتى محطة فكيتوريا وأن المشروع يتضمن تغيير القضبان بالكامل وتطوير العربات الحالية وإضافة عربات جديدة، بالاضافة إلى تطوير محطات الوقوف، ومحطات الكهرباء ورفع كفاءة ورش الترام والشبكة الكهربائية.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد وافقت من حيث المبدأ على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، والذى يهدف لأن يصبح ترام الرمل وسيلة نقل عصرية من خلال تحويله إلى ترام سريع Super Tram، بما يحقق وفرًا كبيرًا فى زمن الرحلة لمستخدميه، والتوفير فى تكاليف الوقود السائل لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة بما يحافظ على البيئة.

"النقل العام "بالإسكندرية: تطوير ترام الرمل بـ300 مليون يورو

>