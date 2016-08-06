العنب الأحمر.. ضيف خفيف على مائدتك لحمايتك من السرطان وتصلب الشرايين

يعتبر العنب من الفواكه ذات القيمة الغذائية التى يغفل عنها الكثيرون، إذ يحتوى على مجموعة من الأملاح المفيدة والماء والسكر الذى يحتاج إليه الفرد.

وتوجد ألوان كثيرة من العنب، جميعها تتمتع بخصائص غذائية كبيرة، وتوضح الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، فوائد العنب الأحمر، قائلة: "يتميز العنب الأحمر بوجود مادة الأكتيفين المتوفرة فى بذور العنب، وهى تعمل على حماية الفرد من الإصابة بالسرطان ومن أمراض القلب والتهاب المفاصل وغيرها من الأمراض المزمنة، وتشير الأبحاث بأن الأكتيفين الموجود فى العنب أقوى 7 مرات من فيتامين ج، والبيتا كاروتين، وفيتامين ه، وهى مضادات أكسدة قوية".

وأضافت: "يحمل العنب صفات مضادة لتصلب الشرايين، إذ أن مادة "البروآنثوسيانيدين" تقلل من أكسدة الكوليسترول السىء المسبب فى تصلب الشرايين، وقد وجدت بعض الدراسات أن تناول عصير العنب الأحمر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين".

وتابعت: "كشفت الدراسات أن العنب يحتوى على ما يقرب من 95% من وزنه ماء وعلى 7 جرامات من سكر الجلوكوز و1 جرام من الدهون وما يقرب من 16 جراما كربوهيدرات ونصف جرام بروتين بالإضافة إلى مجموعة من أملاح مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفسفور مع المعادن والفيتامينات".

أوراق شجرة العنب الأحمر تقوى جدار الأوعية الدموية الصغيرة