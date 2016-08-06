سيدة تضرب عن الطعام بمستشفى للاستيلاء على منزلها بكفر الشيخ

أضربت صبرة محمود عبد الله، 55 سنة، ربة منزل، عن الطعام، وتضامن معها نجلها محمود محمد توفيق الطواجنى، 25 سنة، بمستشفى فوة المركزى، احتجاجاً على الاستيلاء على وحدتها السكنية من قبل آخرين، وتم حجزها بمستشفى فوة المركزى، وهناك محاولات لإخراجها من المستشفى بحجة عدم تحمل المستشفى نتيجة تدهور حالتها الصحية.

وقالت "صبرة"، أن عددًا من الأشخاص استولوا على وحدتها السكنية بمسكن العلوى بالبلوك رقم 6 بدون وجه حق، وطردوها منها بعد التعدى عليها وعلى نجلها .

وأضافت، فى تصريحات لها، إنها توجهت لمركز شرطة فوة وحررت محضرًا بالواقعة حمل رقم 2595 إدارى مركز شرطة فوة، وأجرى عليها الكشف الطبى، وأثبتت الإصابات التى فى وجهها وبيدها، وأعلنت إضرابها عن الطعام احتجاجًا على الاستيلاء على وحدتها السكنية، ولم تجد من يعيدها للوحدة السكنية التى بها مشغولاتها الذهبية وأموالها وكل ممتلكاتها، وتجرى محاولات من عدد من المسئولين فى المستشفى وغيرها لطردها من المستشفى، لذا تستغيث بمدير الأمن وبمحافظ كفر الشيخ.

وقالت، إنها اتفقت مع أحد السماسر على بيع الوحدة السكنية بمقابل مادى، ولم تتسلم منه مقابل بيع الوحدة السكنية، وفوجئت بعدد من الأشخاص لا تعرفهم يجبرونها على ترك الوحدة السكنية بحجة شرائها، فى حين أن الشخص الذى تم الاتفاق على بيع الوحدة السكنية له غير متواجد، ولم تتسلم منه مليماً واحداً لبيع الوحدة السكنية.

وأضافت، إنها تستغيث بالمسئولين لاستعادته منزلها، معبرة عن أسفها لعدم وقوف المسئولين بجوارها، ومحاولتهم المستميتة لإخراجها من المستشفى.

وقالت ميس الدمنهورى، من أهالى فوة، إن هناك محاولات مستميتة من جهات متعددة لإجبار ربة المنزل على الخروج من المستشفى، وإنهاء إضرابها عن الطعام، برغم أنها حررت محضر بالواقعة، وهناك ما يثبت إضرابها عنه الطعام، متسائلاً فى حال إجبارها على الخروج أين تذهب وقد تم الاستيلاء على وحدتها السكنية؟

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