بالصور.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل بالأغانى الوطنية فى ذكرى افتتاح القناة

نظم قصر ثقافة طور سيناء التابع لفرع ثقافة جنوب سيناء، احتفالية كبرى بمشاركة فرقة التقائلين الكبار والموسيقى العربية وكورال الأطفال بجنوب سيناء بمدينة طور سيناء، مساء أمس الجمعة، بالساحة الخارجية لقصر الطور، وذلك فى إطار احتفالات ثقافة جنوب سيناء بالذكرى الأولى لقناة السويس تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن عدة احتفالات ستقام بجميع مدن محافظة جنوب سيناء خلال شهر أغسطس الجارى، احتفالاً بالذكرى الأولى لقناة السويس.

وحضر الاحتفالية العميد عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع الثقافة بالمحافظة، والمهندس فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء، ومحمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وشيماء ممدوح مدير قصر ثقافة طور سيناء.

من جانبه صرح عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، بأن الاحتفال بذكرى قناة السويس فخر لكل المصريين وإعادة للبسمة إلى أرض مصر وشعبها، ويعيد للأبناء ثمنًا لدماء أجدادهم الذى حفروا القناة.

وأضاف حلاوة، أنه سيتم الاحتفال بذكرى الأولى لقناة السويس بعمل معرض للفنون التشكيلة بعنوان الرسم بالخيوط ومعرض بيع إصدارات الهيئة العامة للقصور الثقافة بأسعار رمزية لمدة أسبوع، مشيرًا إلى أنه سيتم الاحتفال على مدار الأسبوع بكل قصور الثقافة بمدن المحافظة.

وبدء الحفل بعرض كورال الأطفال بقيادة عبد الفتاح، وفرقة التقائين الكبار بقيادة سحر عيد والموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى طراد، وتقديم العديد من التابلوهات الغنائية الرائعة، منها عاش مصر يا أم الدنيا لفى البلاد غناء المطربين طارق السعيد ويوسف المصرى وآية صلاح وإعداد محمد محمدى مسئول إدارة الإعلام بفرع ثقافة جنوب سيناء.



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العميد عبد المنعم حلاة مدير الثقافة والمهندس فوزى همام رئيس المدينة ومحمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم أثناء الاستعداد



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كورال الأطفال أثناء الحفل



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فرقة التقائين أثناء الحفل



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المواطنون أثناء الاحتفال



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