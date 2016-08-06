تعيينات جديدة لرؤساء مجالس الأقسام العلمية بعدد من كليات جامعة المنوفية

أصدر الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، أمس الجمعة، عدة قرارات شملت تعيين وكلاء ورؤساء أقسام بعدد من كليات الجامعة، سواء بالتعيين أو بالتجديد لفترة قادمة وفق الضوابط الجامعية.

وصرح الدكتور السيد السعيد المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، بأن القرارات شملت كلاً من: تعيين الدكتور فتحى السيد عبدالسميع عبدالحميد وكيلاً لكلية الهندسة الإلكترونية لشئون التعليم والطلاب بالقرار رقم 1682 بتاريخ 1/8/2016، وتعيين الدكتورة سناء محمود عبدالحميد الربيعى وكيلاً لكلية الهندسة الإلكترونية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالقرار رقم 1683 بتاريخ 1/8/2016.

كما شملت القرارات تجديد قيام الدكتور عبدالفتاح مندى الزناتى بأعمال رئيس مجلس قسم الوراثة بكلية الزراعة بالقرار رقم 1618 بتاريخ 28/7/2016، وتجديد قيام الدكتور مدحت مصطفى أبوزيد بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة بالقرار رقم 1619 بتاريخ 28/7/2016، وتجديد قيام الدكتورة منال عبدالرءوف عبدالمجيد بأعمال رئيس مجلس قسم مبيدات الآفات بكلية الزراعة بالقرار رقم 1620 بتاريخ 28/7/2016، وتجديد قيام الدكتورة إلهام محمد إسماعيل غنيم بأعمال رئيس مجلس قسم الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة بالقرار رقم 1621 بتاريخ 28/7/2016.

كما تم تجديد قيام الدكتور هانى محمد على هيكل بأعمال رئيس مجلس قسم الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعى بكلية الزراعة بالقرار رقم 1622 بتاريخ 28/7/2016، والدكتور وائل محمد السيد عمران قائم بعمل رئيس مجلس قسم علوم الأراضى بكلية الزراعة بالقرار رقم 1623 بتاريخ 28/7/2016، وتجديد تعيين الدكتور جمال عبدالستار زناتى رئيساً لمجلس قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة بالقرار رقم 1624 بتاريخ 28/7/2016، وتجديد قيام الدكتورة هناء السيد محمد على بأعمال رئيس مجلس قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية بالقرار رقم 1625 بتاريخ 28/7/2016، وتعيين الدكتور محمد زيدان عبدالحميد الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلى بكلية التربية النوعية رئيساً لمجلس القسم بالقرار رقم 1626 بتاريخ 28/7/2016، وتعيين الدكتورة منال عبدالرحمن حسنين الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية رئيساً لمجلس القسم بالقرار رقم 1627 بتاريخ 28/7/2016.

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