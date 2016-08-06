أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أكثر من 50 ألف زائر لملتقى الأسرة خلال 21 يوماً في أبها

Google+ Print
أكثر من 50 ألف زائر لملتقى الأسرة خلال 21 يوماً في أبها أكثر من 50 ألف زائر لملتقى الأسرة خلال 21 يوماً في أبها

فاق عدد زوار ملتقى الأسرة كرنفال «روناجرو» في ساحة المفتاحة الخارجية ضمن فعاليات مهرجان «أبها يجمعنا» أكثر من 50 ألف زائر خلال 21 يوماً.

وقال محمد الطلحة منظم الفعالية، إن متوسط الزوار يومياً لا يقل عن 2000 زائر، مبدياً سعادته بالتفاعل مع الفعالية.

ولفت إلى مشاركات جديدة في أجنحة الملتقى من مؤسسة «حفظ النعمة» وحقوق الإنسان، لتضاف إلى أجنحة مدينة الملك فيصل الطبية، وشاطئ الرمل للأطفال، والأكشاك التي تقدم الأطعمة والمشروبات، ومعروضات الأسر المنتجة.

وأضاف أن مدرجات المسرح تكتظ بالأطفال والأسر لمشاهدة أفضل العروض الإنشادية والترفيهية، التي تقدمها فرق متخصصة عدة، إضافة للنجمين خالد حامد وراجح الحارثي. ويقدم ركن «روناجرو» كل يوم 200 هديه للأمهات.

أجنحة متنوعة استقطبت الزوار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية