أكثر من 50 ألف زائر لملتقى الأسرة خلال 21 يوماً في أبها

فاق عدد زوار ملتقى الأسرة كرنفال «روناجرو» في ساحة المفتاحة الخارجية ضمن فعاليات مهرجان «أبها يجمعنا» أكثر من 50 ألف زائر خلال 21 يوماً.

وقال محمد الطلحة منظم الفعالية، إن متوسط الزوار يومياً لا يقل عن 2000 زائر، مبدياً سعادته بالتفاعل مع الفعالية.

ولفت إلى مشاركات جديدة في أجنحة الملتقى من مؤسسة «حفظ النعمة» وحقوق الإنسان، لتضاف إلى أجنحة مدينة الملك فيصل الطبية، وشاطئ الرمل للأطفال، والأكشاك التي تقدم الأطعمة والمشروبات، ومعروضات الأسر المنتجة.

وأضاف أن مدرجات المسرح تكتظ بالأطفال والأسر لمشاهدة أفضل العروض الإنشادية والترفيهية، التي تقدمها فرق متخصصة عدة، إضافة للنجمين خالد حامد وراجح الحارثي. ويقدم ركن «روناجرو» كل يوم 200 هديه للأمهات.

أجنحة متنوعة استقطبت الزوار