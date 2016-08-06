«الإلكترونيات المتقدمة» توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الأطفال المعوقين لحملة «الله يعطيك خيرها»

تفاعلاً مع مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإطلاق مقامه الكريم المبادرة الوطنية للسياقة الآمنة "الله يعطيك خيرها"، وفي إطار التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة اتفاقية تعاون مع جمعية الأطفال المعوقين لتعزيز مفاهيم السلامة المرورية، وذلك يوم الأربعاء 3 أغسطس 2016م.

وقع الاتفاقية من جانب شركة الإلكترونيات المتقدمة خالد بن محمد الخويطر الرئيس التنفيذي، ومن قبل جمعية الأطفال المعوقين سليمان المنصور المدير التنفيذي للمبادرة.

ويأتي توقيع الاتفاقية حرصاً من الطرفين على تفعيل الجهود المشتركة من أجل تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للسياقة الآمنة "الله يعطيك خيرها"، في الحد من المآسي الكارثية للحوادث المرورية، والوصول إلى للسياقة الآمنة، ورغبة منهما في تكريس قيم السلامة والأمان، والارتقاء بالوعي المروري والاسهام في وقف نزيف الشوارع.

وبموجب الاتفاقية تقوم شركة الإلكترونيات المتقدمة برعاية الحملة التوعوية، ضمن إطار برامجها للمسئولية الاجتماعية، وحرصاً منها على خدمة المجتمع، والحفاظ على سلامته، كما تقوم جمعية الأطفال المعوقين بتقديم كافة المعلومات التي يتطلبها تنفيذ المبادرة وعمل الإجراءات اللازمة لانطلاق الحملة وقيادتها، والترويج لها عبر مختلف وسائل الإعلام وبالطرق والآليات المتاحة التي تسهم في إنجاحها.