العميل تعتمد تشكيل مجلس إدارة مستشفى الملك عبدالله الجامعي

أصدرت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، قراراً باعتماد تشكيل مجلس إدارة مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي. وأسند القرار للمجلس الاضطلاع بمهام الإشراف والمحاسبة، واعتماد الاستراتيجية وأهدافها ومتابعتها، واعتماد وإقرار اللوائح والتنظيمات التي تضمن حسن سير العمل بالمستشفى، التفويض الرسمي للصلاحيات اللازمة للتشغيل، والحفاظ على نزاهة الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المعلومات، والتخطيط للتعاقب الوظيفي للوظائف الرئيسة، وضمان الالتزام التنظيمي، واعتماد الميزانية السنوية وإقرارها.

ويأتي قرار التشكيل لأهمية هذه المنظمة الصحية التعليمية وبناء على متطلبات الهيئات الدولية والمحلية لاعتماد المنشآت الصحية ـ ولحاجة أعمال المستشفى.

وأوضح القرار أن مدة المجلس ثلاث سنوات، ويرتبط مباشرة بمديرة الجامعة. ويضم في عضويته: مديرة جامعة الأميرة نورة رئيساً، المدير العام التنفيذي للمستشفى الجامعي أميناً للمجلس، وعضوية كل من: وكيل الجامعة، وكيلة الجامعة للشؤون الصحية، وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عميدة كلية الطب البشري، عميدة كلية التمريض، نائب المدير العام التنفيذي للتميز والتطوير والجودة، نائب المدير العام التنفيذي للأبحاث والتدريب، المدير التنفيذي للشؤون الطبية، عضوين مستقلين، وسكرتير.