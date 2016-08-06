اتفاقية تعاون بين جمعية المطلقات والأرامل وتعليم الرياض

وقع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات (أيامى) د. زيد الزيد اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض. وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب الفئات المستهدفة نفسيا واجتماعيا وتربويا وقانونيا وتقديم الاستشارات الإدارية والنفسية والاجتماعية والشرعية ورصد وإجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة. وتضمنت الاتفاقية تقديم عدد من البرامج المقترحة ومنها دعم مهارات المرشدات الطلابيات في التعامل مع أبناء المطلقين وتوعية المجتمع المدرسي بشكل عام بأهمية المحافظة على الأسرة وتجنيبها المشكلات المترتبة على الطلاق، كما نصت الاتفاقية إجراء البحوث والدراسات التشخيصية وقياس الأثر للبرامج المطبقة وإعداد الحقائب التدريبية وتنفيذها وعقد اللقاءات الإثرائية والتثقيفية للفئات المستهدفة. حضر توقيع الاتفاقية من تعليم الرياض حمد الشنيبر مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية، وأحمد الأحمري مشرف الإعلام في الإدارة، كما حضر التوقيع من الجمعية سليمان الموسى عضو مجلس الإدارة، و عبدالله الحميدي الأمين العام للجمعية.